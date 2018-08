Mit guten Nachrichten im Gepäck konnte Mologen sich in der letzten Woche an der Börse deutlich verbessern. Allerdings lässt die gute Stimmung bei den Anlegern zum Start der neuen Woche wieder deutlich nach. Am Montag musste die Aktie bis zum Handel am Mittag Verluste in Höhe von 3,5 Prozent hinnehmen und landete dabei wieder bei 7,50 Euro. Am Donnerstag noch konnte im Hoch ein Wert von 9,50 Euro erreicht werden.

Zum größten Teil dürften die derzeitigen Verluste auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ... (Robert Sasse)

