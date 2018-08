Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Metro AG nach einem Teilausstieg des Großaktionärs Haniel auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Sollte Haniel den gesamten Metro-Anteil an den Investor EP Global Commerce verkaufen und Ceconomy ebenfalls, müsse EPGC ein Übernahmeangebot für alle Metro-Aktien vorlegen, schrieb Analyst Arnaud Joly in einer am Montag vorliegenden Studie. Davon gehe er aber nicht aus. Vielmehr dürfte EPGC in den kommenden zwölf Monaten strategische Änderungen beim Handelskonzern anstreben. Im Fokus dürfte einer Erholung der Aktivitäten in Russland stehen./bek/ck Datum der Analyse: 27.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-08-27/18:18

ISIN: DE000BFB0019