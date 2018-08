Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Stützend wirkten Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko. Laut US-Präsident Donald Trump haben beide Länder eine bilaterale Vereinbarung getroffen. Die Anleger hoffen nun nicht nur auf eine Lösung des Nafta-Handelskonflikts, sondern auf eine generelle Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China/Europa. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 12.538 Punkte.

Ein über den Erwartungen ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex wurde positiv von den Anlegern zu Kenntnis genommen, setzte aber keine zusätzlichen positiven Akzente. Der Index stieg im August auf 103,8 nach 101,7. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg auf 101,9. "Damit sollten sich die harten Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge, die bis zuletzt deutlich gefallen sind, in den kommenden Monaten stabilisieren", so die Einschätzung der Commerzbank.

Autosektor mit Handelsentspannung gesucht - Metro haussieren nach Haniel-Anteilsreduzierung

Die Annäherung zwischen den USA und Mexiko tat vor allem den Aktien von Autoherstellern und -zulieferern gut. Deutsche Hersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. Für VW ging es 2,5 Prozent nach oben, BMW gewannen 2,3 Prozent und Daimler 2,5 Prozent. Continental verbesserten sich um 3 Prozent - hier stützte auch eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Für Hella ging es 2,3 Prozent nach oben und Leoni gewannen 2,2 Prozent.

Metro-Aktien sprangen um 12,2 Prozent nach oben. Hier steigt der größte Einzelaktionär, Franz Haniel & Cie, aus seiner Beteiligung aus. Zunächst werden 7,3 Prozent der Metro-Stammaktien an die EP Global Commerce GmbH verkauft. Dazu hat Haniel der EP auch eine Call-Option verkauft, mit der die übrigen 15,2 Prozent erworben werden können. Da zudem das Tochter-Unternehmen Ceconomy ebenfalls seinen Metro-Anteil von über 9 Prozent an EP verkaufen will, spekuliert der Markt nun auf eine Komplettübernahme durch EP. Ceconomy gewannen 4,1 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 53,6 (Vortag: 60,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,20 (Vortag: 2,36) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.538,31 +1,16% -2,94% DAX-Future 12.527,00 +1,09% -3,78% XDAX 12.531,86 +1,04% -2,56% MDAX 27.102,62 +1,01% +3,44% TecDAX 3.028,55 +1,54% +19,75% SDAX 12.481,88 +0,64% +5,01% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,61 -52 ===

