Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit ansehnlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Nach einem eher lethargischen Handel in einer relativ engen Spanne kam am Nachmittag neuer Schwung in den Handel. Rückenwind gab es von der Wall Street, respektive dem Ende des Nafta-Streites. US-Präsident Donald Trump zufolge haben die USA und Mexiko beim nordamerikanischen Freihandelsabkommen eine Einigung erzielt.

Dies hievte den Dow Jones an der Wall Street erstmals seit Anfang Februar wieder über die Marke von 26'000 Punkten und zog die europäischen Marktplätze im Schlepptau mit. Der Nasdaq und der S&P 500 erreichten gar neue Bestmarken. Dass die Gespräche zwischen den USA und China davor ergebnislos geendet hatten, trat damit in den Hintergrund. Unterstützung gab es auch von Konjunkturseite in Form eines starken Ifo-Index: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist erstmals seit neun Monaten wieder gestiegen, und das unerwartet stark.

Der Swiss Market Index (SMI) rückte um 0,51 Prozent auf 9'098,70 Punkte vor. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,66 Prozent auf 1'488,18 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,52 Prozent auf 10'860,64 Punkte. Dabei dominierten die Gewinner die Verlierer im Verhältnis 29 zu eins.

