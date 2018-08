Tagesausblick für 28.8.: DAX setzt zur Erholung an, ifo-Geschäftsklima überrascht positiv

Bastian Galuschka,

Der deutsche Aktienmarkt ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Überraschend gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland und die Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street beflügelten die Stimmung.

Angesichts der Aussicht auf eine mögliche Entspannung in den Handelskonflikten hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August überraschend deutlich aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 101,7 Punkten im Juli auf 103,8 Zähler im August. Die Volkswirte der Banken hatten nur mit einer ganz leichten Verbesserung auf 101,8 Punkte gerechnet. Sowohl die Geschäftslage als auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate wurden positiver beurteilt als im Vormonat. "Neben einer starken Binnenkonjunktur trägt der Waffenstillstand beim Handelskonflikt mit den USA zur besseren Stimmung bei", sagte Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts. Wenig Neues gab es vor dem Wochenende auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zu hören. Fed-Präsident Jerome Powell betonte, dass man voraussichtlich am Kurs der graduellen Zinserhöhungen festhalten werde.

Unternehmen im Fokus

Mit deutlichen Kursverlusten haben die Tesla-Aktien auf die Nachricht von CEO Elon Musk reagiert, dass der Elektroautobauer nun doch nicht von der Börse genommen werden soll. Musk hatte den Rückzug von den Privatisierungsplänen damit begründet, dass Tesla-Aktionäre Einwände gehabt hätten. Zuvor hatte es aber bereits große Zweifel gegeben, ob die Pläne überhaupt ernst gemeint waren.

Beim Handelskonzern Metro hat die Aussicht auf einen Neuanfang am Montag die Aktien beflügelt. Der langjährige Großaktionär Haniel verkauft 7,3 Prozent seiner Metro-Aktien an die EP Global Commerce GmbH (EPGC). Der Käufer erhält zudem eine Option auf den Erwerb der übrigen 15,2 Prozent der Metro-Anteile. Auch die Elektromarktkette Ceconomy, die früher ein Teil des Metro-Konzerns war, prüft den Verkauf ihres Metro-Anteils.

Wichtige Termine

Eurozone - Geldmenge M3 Juli

Eurozone - Kredite an den privaten Sektor Juli

USA - Handelsbilanz für Waren Juli

USA - Lagerbestände Großhandel Juli

USA - Case Shiller Hauspreisindex Juni

USA - Verbrauchervertrauen Conference Board August

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.538/12.580/12.610/12.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.490/12.470/12.440/12.400/12.345 Punkte

Der deutsche Leitindex hat heute wichtige technische Signale ausgesendet, die die Richtung für die kommenden Tage, eventuell sogar Wochen, vorgeben könnten. Denn mit der Rückeroberung der Widerstandszone zwischen 12.470 und 12.490 Punkten wurde das Mitte des Monats ausgelöste starke Verkaufssignal wieder neutralisiert. Kurzfristig besteht damit weiteres Aufwärtspotenzial. Ein erstes Ziel bei 12.538 Punkten hat der DAX bereits erreicht. Geht es im morgigen Handel per Stundenschlusskurs darüber, warten die nächsten Ziele bei 12.580 und 12.610 Punkten.



Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau um 12.490 Punkte wären unbedenklich. Erst unterhalb von 12.440 Punkten und vor allen Dingen unter 12.345 Punkten würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Solange diese Marken aber nicht unterboten werden, besitzen die Käufer klare Vorteile.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 13.08.2018 - 27.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 27.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

