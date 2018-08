Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Bildmotiv der Donaueschinger Musiktage kommt in diesem Jahr von Tracey Emin. Die britische Künstlerin, Jahrgang 1963, hat für das Künstlerplakat das Acrylgemälde "You came to me at night" (2017) ausgewählt. Das Bild zeigt eine umrissen skizzierte, nackte Gestalt, mit einer weißflächigen Umhüllung des Kopfes und einem schwarz übermalten Oberkörper.



Oberflächlich grob und doch filigran und vielschichtig Der Titel und die latente Explizität des Motivs verleihen dem Bild etwas Persönliches. "Ich bewundere an Tracey Emin, wie in ihren Arbeiten das Private, ein hoher Grad an Sinnlichkeit, aber auch das Schockierende und Explizite kulminiert. Auch 'You came to me at night' hat diesen Charakter. Die Figur wirkt oberflächlich grob und ist mit ihren vielen Facetten doch unglaublich filigran. Es ist ein Bild, dem man sich nur schwer entziehen kann, ein Augenblick, der einen ganz in seinen Bann zieht", meint der künstlerische Leiter der Musiktage, Björn Gottstein. Die grafische Gestaltung besorgte in diesem Jahr Santiago da Silva. Seit 1963 gestalten Künstler Plakate für die Donaueschinger Musiktage, darunter so namhafte Künstler wie Juan Miró, Gerhard Richter und Anselm Kiefer.



Living autobiography



Tracey Emin gilt als eine der wichtigsten Künstlerinnen der Gegenwart. 1995 erhielt sie den Internationalen Videokunstpreis (ZKM Karlsruhe). Vier Jahre später wurde ihre Installation "My Bed" in die renommierte Turner-Prize-Ausstellung der Tate Gallery aufgenommen und 2014 für umgerechnet 3,2 Millionen Euro bei Christie's ersteigert. Im März 2007 wählte die Royal Academy of Arts London Emin zum Mitglied. Im gleichen Jahr vertrat sie Großbritannien bei der Biennale in Venedig. Als zweite weibliche Professorin seit ihrer Gründung 1768 wurde Emin an die Royal Academy als Professorin berufen. Emin selbst bezeichnet ihre Arbeit als "living autobiography".



Limitierte Auflage



Das Plakat liegt in einer Auflage von 800 Stück vor und kann zum Preis von 12 Euro bei der Stadt Donaueschingen erworben werden (Bestellungen unter Telefon 0771 857-264 oder per E-Mail: sabine.wehinger@donaueschingen.de). Ab Festivalbeginn sind zudem 20 von der Künstlerin signierte Exemplare zum Preis von je 150 Euro erhältlich. Der Erlös kommt der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen zugute.



Das weltweit älteste und traditionsreichste Festival für Neue Musik Die Donaueschinger Musiktage 2018 präsentieren vom 18. bis zum 21. Oktober 22 Uraufführungen sowie Klanginstallationen. Das detaillierte Programm der Donaueschinger Musiktage gibt es online unter SWR.de/donaueschingen, Karten unter reservix.de oder über die Tickethotline 01806 700 733. Das Festivalprogramm verschickt das Kulturamt der Stadt Donaueschingen auf telefonische Anfrage unter der Telefonnummer 0771 857 264 oder per E-Mail: sabine.wehinger@donaueschingen.de. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Donaueschinger Musiktage 2018 im Rahmen ihrer Spitzenförderung. Weitere Förderer sind das Land Baden-Württemberg, die Ernst von Siemens Musikstiftung, die Stadt Donaueschingen und der Südwestrundfunk (SWR).



Eine druckfähige Bilddatei des Plakats finden Sie zum Download auf www.ARD-Foto.de. Ein Formular zur Bestellung von Pressekarten unter SWR.de/donaueschingen. Programmflyer der Donaueschinger Musiktage gibt es als PDF zum Herunterladen unter SWR.de/donaueschingen. Gern stellen wir auf Nachfrage Pressefotos zur Verfügung.



Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/wtk



Pressekontakt SWR: Ursula Foelsch, T. 0711 929 11034, E-Mail: ursula.foelsch@swr.de Interviewanfragen, Pressematerial: Stefan Stahnke, T. 030 3478 1984, st@worteuebermusik.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2