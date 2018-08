Im Trading-Treff-Börsenticker finden Sie Updates und schnelle Informationen für Ihr Trading in der 35. Kalenderwoche. So behalten Sie die Entwicklungen am Aktienmarkt und in der Wirtschaft im Blick. Dow Jones durchbricht 26.000 Punkte 27.08.2018, 17:35 Uhr - An der Wall Street geht die Rekordlaune weiter. Nachdem am Freitag bereits der S&P500 und der Nasdaq Composite mit Rekorden aufwarten konnten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...