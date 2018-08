Die USA und Mexiko haben sich weitgehend auf ein neues Handelsabkommen geeinigt, das den alten Nafta-Verband ersetzen soll. US-Präsident Donald Trump will nun auch die Gespräche mit Kanada wieder anschieben.

Die Nachbarn USA und Mexiko haben ihre Streitigkeiten zum nordamerikanischen Handelsabkommen Nafta weitgehend beigelegt und wollen damit auch Kanada eine Brücke zum Wiedereintritt in die Gespräche bauen. "Dies ist etwas sehr Positives für die Vereinigten Staaten und für Mexiko", sagte Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump am Montag. Er wünsche sich, dass Kanada nun ebenfalls beitreten könne und die bilateralen Probleme mit den USA ausgeräumt werden könnten.

Trump erklärte, man habe nun zunächst mit Mexiko weitgehend Einigung erzielt. Jetzt sollten die Gespräche mit Kanada "sofort" beginnen. "Wir werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...