Nachdem der Autozulieferer Continental zum wiederholten Male eine Gewinnwarnung an seine Anleger ausgab, brachen die Kurse der Aktie zeitweise um rund 15 Prozent ein. Die Situation werten aber offenbar nicht alle Anleger als Katastrophe, sondern zum Teil auch als Chance für einen Einstieg. Das würde zumindest die deutlichen Kursgewinne am Montag erklären. Bis zum Handel am Nachmittag konnte Continental sich an der Börse um 2,5 Prozent verbessern und damit einen Kurs von knapp 160 Euro erreichen.

