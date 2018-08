(shareribs.com) London 27.08.2018 - Die Ölpreise verzeichnen am Montag leichte Kursgewinne. Daten der OPEC zeigen, dass die Förderung im Juli erneut gesteigert wurde. Der Dollar zeigt nach der jüngsten Abwärtsbewegung eine leichte Stabilisierung. Die Preise für Brent- und WTI-Rohöl sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Am Montag zeigen die Notierungen derweil nur geringe Zuwächse, wobei ...

