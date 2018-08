Premier Alexis Tsipras feiert das Ende der Hilfsprogramme als "Erlösung". Auf die Absolution der Finanzmärkte muss das Land allerdings noch warten.

Ein "Fass ohne Boden"? Ein Schelm, wer dabei an Griechenland denkt. Zum offiziellen Abschluss der Staatsrettung kommt eine Erfolgsmeldung aus Athen: Das vor drei Jahren geschnürte dritte Hilfspaket wurde gar nicht in vollem Umfang benötigt. Von 86 zur Verfügung stehenden Milliarden Euro rief die Athener Regierung nur 61,9 Milliarden Euro ab.

Es blieb sogar noch Geld für die hohe Kante übrig: Von der letzten Kreditrate über 15 Milliarden Euro, die jetzt in Athen einging, flossen zwei Drittel in einen Liquiditätspuffer. Diese aus Hilfsgeldern und eigenen Mitteln gebildete Reserve von insgesamt 24 Milliarden Euro soll es Griechenland ermöglichen, sich notfalls über die nächsten 22 Monate zu refinanzieren, ohne am Markt frisches Geld aufnehmen zu müssen.

Zumindest vorerst wird der Athener Finanzminister von dieser Rücklage allerdings auch zehren müssen. Denn von der erhofften Rückkehr an den Kapitalmarkt ist Griechenland noch ein gutes Stück entfernt. Am Montag lag die Rendite der zehnjährigen griechischen Staatsanleihe bei 4,19 Prozent.

Zum Vergleich: Für die Zehnjahrespapiere Portugals bekommen die Anleger 1,83 Prozent, für spanische zehnjährige Bonds 1,42 Prozent. Im Kreis der fünf Euro-Staaten, die seit 2010 Hilfsprogramme in Anspruch nehmen mussten, ist Griechenland immer noch ein Sonderfall. Hellas blieb mehr als acht Jahre unter dem Euro-Rettungsschirm, die anderen vier Länder höchstens drei Jahre. Die Griechenlandrettung verschlang mehr als die Hilfsprogramme für alle anderen Länder zusammen. Und kein Euro-Staat ist gemessen an seiner Wirtschaftsleistung höher verschuldet.

Das spiegelt sich auch in den Bonitätsbewertungen. Die Ratingagentur Fitch setzte Griechenlands ...

