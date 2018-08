Am Montag zeigte sich bei der türkischen Lira eine deutliche Erholung. Im morgendlichen Handel konnte die Währung sich um ansehnliche 5 Prozent verbessern. Damit steht der aktuelle Kurs jetzt bei rund 7,30 TRY und die Bullen konnten die psychologisch wichtige Marke bei 7 TRY vorerst für sich erobern. Die jüngsten Maßnahmen der türkischen Regierung gegen die Entwertung der eigenen Währung scheinen also für den Moment Wirkung zu zeigen.

