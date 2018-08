In meiner letzten Langzeitanalyse aus dem Jahr 2013 hatte ich den Anstieg in den Bereich um 130 € bis 2015 prognostiziert. Diesem Anspruch konnte die zwischenzeitliche Performance weitestgehend Rechnung tragen. Dennoch habe ich mein Szenario grundlegend umgestellt. Lediglich der Korrekturcharakter, der seit'03 laufenden Aufwärtsbewegung ist erhalten geblieben. Nunmehr sehe ich den Aufwärtstrend, nach dem Erreichen des Zielbereiches, nicht als vollendet an. Dementgegen erwarte ich, auf lange ... (Henrik Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...