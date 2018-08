AUSTIN, Texas, Aug. 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute die Veröffentlichung von Befunden bekanntgegeben, die auf ein von weißen Blutkörperchen abgeleitetes Interleukin-1-alpha (IL-1a) als Ursache von Blutgerinnseln hinweisen, die zu Herzinfarkten oder Schlaganfällen führen könnten. Die Forschung wurde von einem weltweit führenden Herz-Kreislauf-Forscher geleitet, Dr. Peter Libby, Mallinckrodt-Professor für Medizin an der Harvard Medical School und klinischer Kardiologe am Brigham and Women's Hospital. Das Team von Dr. Libby fand heraus, dass weiße Blutkörperchen, auch bekannt als Neutrophile, IL-1a freisetzen können, das möglicherweise zu lebensbedrohlichen Schlaganfällen bei Patienten mit Herzerkrankungen führen könnte, was Potenzial für neue Behandlungsansätze mit Bermekimab, dem Anti-IL-1a-Antikörper von XBiotech, bietet.

Die Ergebnisse beschreiben zum ersten Mal einen faszinierenden Mechanismus, bei dem sogenannte neutrophile extrazelluläre Fallen (neutrophil extracellular traps; NETs), die aus Neutrophilen freigesetzt werden, mit IL-1a beladen werden, das Zellen der Arterienwand auf eine Weise aktivieren kann, die wiederum Blutgerinnungsmechanismen aktiviert und weitere weiße Blutkörperchen rekrutiert. Die Publikation berichtet von Arbeiten von Dr. Libbys Kollegen Dr. Folco und Dr. Mawson, die beschreiben, wie bei bestimmten Arten von Herzerkrankungen, bei denen die Blutgefäße teilweise durch atherosklerotische Plaques blockiert werden, die Aktivierung der Blutgefäße durch IL-1a auf NETs ein wichtiger Faktor bei Herzinfarkten sein könnte. Diese Erkenntnisse gehören zu den ersten, die einen klaren Mechanismus aufzeigen, durch den Neutrophile Herzinfarkte verursachen können, und gleichzeitig Hoffnung auf eine Behandlung durch die Blockierung von IL-1a geben. Diese Erkenntnisse legen auch Behandlungsmöglichkeiten für andere entzündliche Erkrankungen nahe, bei denen Neutrophile und insbesondere NETs eine Rolle bei der Krankheitspathologie spielen, wie bei Krebs, Lungen-, Autoimmun- und Magen-Darm-Erkrankungen.

Dr. Libby erklärte: "Unsere Daten legen nahe, dass die Aktivierung von vaskulären Endothelzellen durch NET-assoziiertes IL-1a nicht nur lokale Gefäßentzündungen verstärken, aufrechterhalten und verbreiten kann; dieser Prozess kann auch die Entstehung von Thrombosen begünstigen. Wir glauben, dass diese Ergebnisse sehr wichtige klinische Auswirkungen haben können."

John Simard, President und CEO von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: "Dr. Libbys Entdeckung bietet einen neuen Mechanismus, um zu verstehen, wo und warum wir auf IL-1a abzielen könnten, um entzündliche Erkrankungen zu behandeln. Dies ist ein grundlegender Fortschritt in der Biologie und ein aufregender Tag für uns."

Dr. Libbys Ergebnisse werden online in einer Zeitschrift der American Heart Association.

Koronararterienthrombose kann entweder durch Plaque-Ruptur oder Plaque-Erosion verursacht werden1. Oberflächliche Plaque-Erosion verursacht bis zu einem Drittel aller akuten Koronarsyndrome2,3. Erosionsanfällige atheromatöse Plaques assoziieren sich eher mit neutrophilen extrazellulären Fallen (NETs) als Läsionen mit stabilen oder rupturanfälligen Eigenschaften4. Die Studie, die in Dr. Libbys Labor durchgeführt wurde, untersuchte den Einfluss von NETs auf die Funktionen von Endothelzellen, die mit erosionsassoziierter Thrombose zusammenhängen. Diese Daten zeigen, dass das Aussetzen humaner Endothelzellen der Vena saphena mit NETs die Expression von Adhäsionsmolekülen auf der Oberfläche von Endothelzellen wie VCAM-1 und ICAM-1, die an der Atherogenese teilnehmen können, erhöht. Zusätzlich blockierte die Vorbehandlung von NETs mit Bermekimab, einem Anti-IL-1a-neutralisierenden Antikörper, oder IL-1R-Antagonisten - aber nicht mit einem Anti-IL-1ß-neutralisierenden Antikörper - die Einleitung von VCAM-1, ICAM-1 und die TF-Expression, die alle mit Koronarthrombose in Verbindung gebracht werden5,6. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NETs die Thrombogenität in vitro durch eine IL-1a-vermittelte Reaktion erhöhen. Diese Daten weisen auf eine potentiell wichtige Rolle für die Bermekimab-Therapie bei der Behandlung bestimmter Arten von Herzerkrankungen und anderen von Neutrophilen vermittelten Erkrankungen hin.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen mit Bezug auf Ansichten und Erwartungen der Unternehmensleitung, die erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aussonstigen Gründen zu aktualisieren.

