Weitere Upgrades bringen unter anderem Erleichterungen beim Wechseln zwischen Benutzerschnittstellen sowie bei der Programmbenennung und ermöglichen damit eine bessere Handhabung

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für mit der Cloud verbundene Beatmungsgeräte, kündigte heute wichtige Upgrades für seine Astral-Beatmungsgeräte an. Hierzu zählt eine optionale AutoEPAP-Funktion im iVAPS-Modus für Patienten in den USA, eine stark nachgefragte Therapieoption.

ResMed's Astral ventilator (Photo: Business Wire)

Was ist AutoEPAP?

Der automatische exspiratorische positive Atemwegsdruck (Automatic Expiratory Positive Airway Pressure, AutoEPAP) passt den Exspirationsdruck eines Patienten automatisch an eine bestehende partielle oder vollständige Obstruktion der oberen Atemwege an.

AutoEPAP ist nun in den USA verfügbar und ist in anderen Märkten bereits im Gebrauch. Es handelt sich hierbei um eine optionale Funktion innerhalb des iVAPS-Modus von Astral-Geräten, die für eine automatische Anpassung der Beatmung an den sich ändernden Druckbedarf eines Patienten im Verlauf einer Atemwegserkrankung sorgt.

Weitere Upgrades

Zusätzlich zu AutoEPAP können Nutzer von Astral-Geräten weltweit nun:

Einfacher zwischen Benutzerschnittstellen wechseln Patienten können von einem Einschlauchsystem ausgehend mühelos zwischen einem Mundstück und einer Gesichts-, Nasen- oder Polstermaske wechseln.

Patienten können von einem Einschlauchsystem ausgehend mühelos zwischen einem Mundstück und einer Gesichts-, Nasen- oder Polstermaske wechseln. Programme individuell benennen Ärzte können nun Programme auf dem Astral-Gerät des Patienten benennen, um so raschen und einfachen Zugriff zu erhalten.

"Dank dieser beachtlichen Upgrades ist Astral eines der modernsten Beatmungsgeräte auf dem Markt", sagte Richie McHale, der für den Geschäftszweig Beatmungsgeräte zuständige Vorstand bei ResMed. "Es ist bereits erwiesen, dass das Gerät die Beatmung mit deutlich weniger Atemzügen stabilisiert als das führende Konkurrenzprodukt 1, und die jüngsten Innovationen ermöglichen Patienten, die an Atemwegserkrankungen unterschiedlicher Art leiden, eine leichtere Handhabung und bieten ihnen noch größeren Seelenfrieden.

Über ResMed

ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Gesundheit mit mehr als 5 Millionen mit der Cloud verbundenen Geräten für die tägliche Fernüberwachung von Patienten, verändert mit jedem Atemzug das Leben von Menschen. Die preisgekrönten Geräte und Softwarelösungen des Unternehmens tragen zur Behandlung und zur Therapie von Schlafapnoe, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen und anderen Erkrankungen der Atemwege bei. Das 6000 Mitglieder starke Team des Unternehmens setzt sich in mehr als 120 Ländern dafür ein, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die Auswirkungen chronischer Krankheiten zu mindern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. ResMed.com

