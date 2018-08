Der Staat Kerala (Südwest-Indien) ist von massiven Monsunregen betroffen, die die schwersten Überflutungen seit 1924 verursachten. Kerala bekam 2.377,9 mm Regen, 42% über dem für die Zeit normalen Durchschnitt von 1.676,3 mm. Bildquelle: Shutterstock.com Die Vereinten Kammern für Handel und Industrie von Indien (Associated Chambers of Commerce and Industry of India,...

