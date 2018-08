Mobilitätsanbieter Uber wagt erneut die Attacke auf den deutschen Taximarkt. Der Moment ist gut gewählt, die Politik will liberalisieren. Doch mancher Subunternehmer von Uber agiert in der Grauzone.

Aydin schleicht in seinem Taxi durch das Oval vor dem Flughafen Tegel in Berlin und hält Ausschau nach dem Feind. Der 50-jährige Taxifahrer blickt auf die Nummernschilder der Autos, er schielt auf die Embleme der Hersteller, er schaut, ob der Fahrgast vorn oder hinten einsteigt. "Das ist einer, jede Wette", sagt Aydin und zeigt auf den schwarzen Toyota Prius, der vor ihm einbiegt, "das ist ein Uber-Fahrer!"

Aydin fährt weiter, der Blick bleibt auf den Konkurrenten fixiert. Nicht wenige seiner Taxikollegen zücken in solchen Momenten das Smartphone und filmen die Fahrer des US-Anbieters Uber. Andere sind schon ausgestiegen und haben ihnen mit Fäusten gezeigt, dass Tegel nicht ihr Revier ist. Aydin zeigt bloß auf den Taxameter: "Bei Uber kostet die Fahrt von Tegel in die Stadt viel weniger als bei uns. Das macht die Preise kaputt. Wie wollen die bei solchen Preisen überhaupt Steuern zahlen?"

Diese Frage dürften sich Taxifahrer in Berlin und anderswo bald häufiger stellen. Der Fahrdienstanbieter aus San Francisco bereitet nämlich einen zweiten Versuch vor, um nach seinem krachenden Fehlstart 2014 doch noch in der größten europäischen Volkswirtschaft zu reüssieren. "Wir wollen", sagt der 35-jährige Deutschlandchef Christoph Weigler, "eine Rundum-Plattform für Mobilität auch in Deutschland werden."

Ubers zweite Angriffswelle soll anders laufen als die erste: freundlicher im Ton, angeblich regelkonform und auf politischen Ausgleich bedacht. Das US-Unternehmen hat nach Jahren der Skandale eingeschwenkt auf einen Kuschelkurs, will gar Ökovorreiter sein. Doch das Ziel bleibt gleich: Am Ende sollen auch dieses Mal die alteingesessenen Taxiunternehmen, wie einst die Tante-Emma-Läden im Einzelhandel, hinweggefegt werden.

Um das zu schaffen, setzt Uber auf eine neue Taktik: Anstatt sich im hochregulierten Taxigeschäft erneut ein blaues Auge zu holen, setzt Uber diesmal auf die Kooperation mit Mietwagenunternehmen. Damit sind nicht etwa Unternehmen wie Sixt oder Hertz gemeint, bei denen Privatpersonen Autos für den Urlaub mieten können. Es geht um Mietwagen mit Chauffeuren, die im Grunde wie Taxis arbeiten, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht am Taxistand auf Kundschaft warten dürfen, sondern lediglich auf Bestellung Passagiere transportieren und dann wieder zu ihrem Firmensitz zurückkehren müssen. Diese Anbieter fungieren quasi als Subunternehmen des US-Fahrdienstanbieters. Und sie sind für die Rekrutierung, Anstellung und Bezahlung der Uber-Fahrer verantwortlich. Der Vorteil: Bei Verstößen der Fahrer gegen Vorschriften ist immer das Mietwagenunternehmen zuständig. So kann das Unternehmen aus San Francisco stets mit weißer Weste erscheinen - gäbe es da nicht eine Grauzone.

Nach wie vor gilt Uber als Nonplusultra in Sachen Mobilität der Zukunft. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen weltweit einen Umsatz von 5,3 Milliarden Dollar verbucht und wird 2018 die Marke des Vorjahres von 7,4 Milliarden Dollar weit übertreffen. Über die App buchen Reisende weltweit ein Taxi (UberTaxi), einen Mietwagen mit Chauffeur (UberX und UberBlack), ein Privatauto mit Fahrer (UberPop) oder ein Sammeltaxi (UberPool). Inzwischen vermittelt es sogar Essenslieferungen über UberEats. Trotz horrender Verluste von rund 1,6 Milliarden Dollar allein im ersten Halbjahr wurde Uber von Anteilseignern wie Japans Techgigant Softbank bei deren letzten Investments mit rund 50 Milliarden Dollar bewertet.

Doch Gegenwind bremst Uber ab. Wettbewerber wie Lyft aus den USA, Didi aus China und Grab aus Singapur haben Uber aus Russland, China und Südostasien verdrängt. Entwicklungskosten für das selbstfahrende Auto laufen aus dem Ruder. Gesetze in Ländern und Verordnungen in Städten verhindern, dass Uber alle seine Angebote auf die Straße bringen kann. Selbst liberale Hochburgen wie New York schränken die Lizenzen für Uber-Taxis inzwischen ein.

Neben Japan gilt bei Uber Deutschland als hartnäckigster Widerstandsherd - und das als einer der wichtigsten Märkte. In Deutschland beschäftigt Uber nur wenige Mitarbeiter, die Umsätze sind marginal. Der Fahrdienstanbieter vermittelt über die App in zwei Städten Taxis und Mietwagen mit Chauffeur. Weltchef Dara Khosrowshahi, der vor einem Jahr den wegen Sexismus-Vorwürfen zurückgetretenen Gründer Travis Kalanick ablöste, hat einen Strategieschwenk ausgerufen. Uber wolle das "Amazon des Transports" werden, hatte er im Juni dieses Jahres auf einer Digitalmesse in Berlin verkündet. Das Deutschlandgeschäft sei klein, aber "enorm bedeutend". Deutschland solle ein "Signal sein, wie das neue Uber aussehen wird", sagte der 49-jährige ...

