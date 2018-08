Die Dmexco ist die digitale Show der Superlative. Doch statt nur mit neuer Technologie zu glänzen, muss sie endlich die Konsumenten in den Fokus rücken und das Buzzword-Bingo der vergangenen Jahre beenden.

Die Dmexco steht vor der Tür. Am 12. und 13. September blickt die Netzwelt gespannt nach Köln. Das Motto erweckt den Anschein eines Neubeginns: "Take C.A.R.E". CARE steht für Curiosity, Action, Responsibility, Experience. Also: "Bleibt neugierig, handelt bewusst, übernehmt Verantwortung und schafft besondere Erlebnisse." Nachdem die Messe in den letzten Jahren zum reinen Technologie-Zirkus mutierte, klingt die Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen, als wolle man sich erstmals auch den Problemen der Branche widmen.

Und davon gibt es reichlich. Während ausgerechnet die Milliardäre im Silicon Valley, also die Gates', Jobs', Cooks und Zuckerbergs, das Internet und Smartphones von ihren Kindern fernhalten, gibt es für die Branche nicht viel zu Lachen. Eine Exklusivumfrage von Horizont zeigt, dass die Nutzer Onlinewerbung als extrem nervig empfinden. Drei Viertel der User fühlen sich durch die Werbung im Netz gestört, ganz besonders von allen Werbeformaten, die sich in den Vordergrund drängen.

Adblocker steigen ins Unermessliche

Kein Wunder also, dass die Zahl der eingesetzten Adblocker, die den User für jegliche Werbung unerreichbar machen, immer weiter steigt. "Eine repräsentative Studie weist erstmals nach, dass alle offiziellen Zahlen zur Adlocker-Verwendung viel zu niedrig sind", vermeldet iBusiness. Während der Onlinevermarkterkreis OVK die Adblockerrate in Deutschland auf weniger als 25 Prozent schätzt, belegt nun eine Studie von Splendid Research im Auftrag der Marketing-Fachzeitschrift ONEtoONE, dass fulminante 43 Prozent der User Adblocker installiert haben. Die Zahl der Online-Werbeverweigerer ist demnach fast doppelt so hoch wie bislang angenommen. Besonders ärgerlich für Werbungtreibende ist, dass die Adblockerrate mit dem Einkommen steigt: "In der besonders interessanten Zielgruppe mit einem Nettoverdienst von über 7500 Euro sind es 64 Prozent, die mit Adblockern im Netz unterwegs sind."

