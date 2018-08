St. Louis - Die Hirnerkrankung Alzheimer ist künftig an den Augen ablesbar, noch bevor Symptome wie Vergesslichkeit auftreten, erwarten Mediziner der Washington University School of Medicine. Eine Früherkennung ist extrem wichtig, auch wenn es keine Medikamente gibt, die die gefürchtete Krankheit heilen können. Sie lässt sich nur verzögern. Das birgt die Option in sich, dass mit fortschreitender Erforschung der Krankheit doch noch eine Therapiemöglichkeit gefunden wird.

Verräterische Verdünnung der Retina

Mit der gleichen Technik, die Augenärzte verwenden, hat das Team um Bliss E. O'Bryhim bei 30 Patienten, die älter als 70 Jahre waren, Anzeichen für Alzheimer festgestellt. Ein Indiz dafür ist eine Verdünnung im Zentrum der Retina, also der Netzhaut. In früheren Studien hatten Forscher festgestellt, dass bei Menschen, die an Alzheimer gestorben waren, eine ebensolche ...

