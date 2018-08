=== 07:30 DE/Varta AG, Ergebnis 1H, Ellwangen 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 1H, Neu-Isenburg *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +4,3% gg Vj zuvor: +4,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,2% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj 10:00 DE/Adler Real Estate AG, ao HV, Berlin 11:00 DE/Deutscher Städte- und Gemeindebund, Kommmunale Sommerbilanz, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/EZB-Direktor Praet, Teilnahme am 33. Annual Congress of European Economic Association, Köln 13:00 DE/Kanzlerin Merkel und der kroatische Ministerpräsident Plenkovic, PK nach Treffen, Berlin *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Juni 20 Städte PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,5% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 126,5 zuvor: 127,4 23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

