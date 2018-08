Das Analysehaus Jefferies hat RWE wegen der günstigen Aussichten beim Wachstum von Erneuerbaren Energien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 21,90 Euro auf 29 Euro an an. Der Experte rechnet damit, dass die Produktionskapazitäten aus den Erneuerbaren Energien deutlich ansteigen werden und sich dies deutlich auf das Ergebnis auswirken dürften. Kurzfristig gebe es zwar nach wie vor viele Herausforderungen bei RWE, wie zum Beispiel die Folgen des Kohleausstiegs aufzufangen. Aber langfristig biete die Aktie viele Chancen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei überzeugend./zb/fba

Datum der Analyse: 28.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007037129

AXC0034 2018-08-28/06:45