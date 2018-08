Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

METRO - Erst war es nur die Familie Haniel, die ihr Aktienpaket an der Metro zur Disposition stellte und gleich auch einen Käufer präsentierte: den tschechischen Investor Daniel Ketinsky. Doch nun zeigen sich weitere Großaktionäre verkaufsbereit. Und schon machen in der Branche Gerüchte die Runde, der Düsseldorfer Handelskonzern Metro könnte mittelfristig gar komplett von der Börse genommen werden. Am Montag gab die Ceconomy AG in einer dürren Ad-hoc-Mitteilung bekannt, dass sie ebenfalls in Verhandlungen ist mit Ketinsky, um ihm ihren Metro-Anteil von knapp 9 Prozent zu verkaufen. Das Unternehmen betonte, dass eine Entscheidung, "ob und zu welchen Bedingungen ein Anteilskaufvertrag abgeschlossen werden könnte", noch nicht getroffen sei. Aus Verhandlungskreisen hieß es aber, dass Ketinsky sowohl Ceconomy als auch Haniel einen attraktiven Aufschlag auf den Börsenkurs geboten habe. Sollte er die von den beiden Parteien angebotenen Anteile komplett übernehmen, käme der Investor auf einen Anteil an der Metro von 31,5 Prozent. (Handelsblatt S. 4/FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 7)

KAUFHOF - Kaufhof-Eigentümer HBC hat die zuständigen Banken nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bereits Anfang Juli darüber informiert, eine Fusion unter der Führung von Karstadt anzustreben. Daraufhin hat es am 11. Juli in den Räumen der HBC-Anwälte von Willkie Farr & Gallagher in Frankfurt ein Treffen mit allen Darlehensgebern und dem Top-Management der Eigentümer gegeben. Bis die Fragen jedes einzelnen Bankenvorstandes geklärt sind, wird es auch angesichts der Ferienzeit noch einige Wochen dauern. Eine möglicherweise letzte Abstimmungsrunde wird für Ende der ersten Septemberwoche erwartet. (SZ S. 17/FAZ S. 23/Börsen-Zeitung S. 9)

PUMA - "Unser klares Ziel ist es, Marktanteile zu gewinnen", sagte Johan Adamsson, der Chef des Sportmarketings von Puma, dem Handelsblatt. Ein Blick in die Sportgeschäfte zeigt, dass das kein leichtes Unterfangen wird. Viele Ladenbesitzer beschränken sich zumindest bei Fußballschuhen auf Modelle der beiden größten Sportmarken der Welt. "Adidas und Nike dominieren das Fußballgeschäft", sagt Kim Roether, bis Mitte Juni Chef von Intersport, der führenden Sporthandelskette in Deutschland. Puma hat aber große Ambitionen. "Wir haben uns vorgenommen, dass es nirgendwo auf der Welt Fußball ohne Puma gibt", unterstrich Adamsson, der das gesamte Sponsoring des Traditionsunternehmens aus Herzogenaurach verantwortet. (Handelsblatt S. 20)

