VARTA AG: VARTA AG setzt profitablen Wachstumskurs mit starkem ersten Halbjahr 2018 fort DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis VARTA AG: VARTA AG setzt profitablen Wachstumskurs mit starkem ersten Halbjahr 2018 fort 28.08.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News Ellwangen, 28. August 2018 VARTA AG setzt profitablen Wachstumskurs mit starkem ersten Halbjahr 2018 fort - Konzernumsatz um 12% auf 134 Mio. EUR gestiegen - Bereinigtes EBITDA um 33 % sehr deutlich gegenüber Vorjahr verbessert - Bereinigte EBITDA Marge um 3,0 Prozentpunkte auf 19,2 % verbessert - Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy haben einen positiven Beitrag zum starken ersten Halbjahr geliefert - Das Segment Power & Energy hat die Gewinnschwelle erreicht und ist jetzt profitabel - Beim Investitionsprogramm voll im Plan: Investitionen (CapEx) in der ersten Jahreshälfte mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum Die VARTA AG, weltweit agierender Experte für Mikrobatterien mit einer marktführenden Position bei Hörgerätebatterien sowie bei Lösungen für Hearables, Power Packs und Energiespeicher, ist auf dem besten Weg, auch in 2018 ein erfolgreiches Geschäftsjahr abzuschließen. Das zeigt der jetzt veröffentlichte Halbjahresbericht. Ausgewählte Kennzahlen im Überblick: in Mio. Euro 1. Hj. 1. Hj. 2017 2018 Umsatz 119,7 134,0 12% Bereinigtes EBITDA 19,4 25,8 33% Konzernergebnis 11,2 14,3 28% Investitionen (CAPEX) -7,0 -21,9 212% Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr ist erneut zweistellig um 12 % auf 134 Mio. EUR gewachsen. Das bereinigte EBITDA lag mit 25,8 Mio. EUR um 33 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Durch die Skalierung des Geschäftsmodells ist das operative Ergebnis wieder überproportional im Vergleich zum Umsatz gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge ist um 3,0 Prozentpunkte auf 19,2 % im Verhältnis zum Umsatz gestiegen. Besonders erfreulich ist, dass beide Segmente Microbatteries und Power & Energy wiederum einen positiven Beitrag geliefert haben und ihre sehr gute Entwicklung fortsetzen. Herbert Schein, CEO VARTA AG: "Wir setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent und erfolgreich um. Unsere Zahlen demonstrieren, dass unser massives Investitionsprogramm zur Ausweitung der Produktionskapazität in die richtige Richtung geht. Besonders freuen wir uns über die Ergebnisse der Stiftung Warentest für unsere Hörgeräte-Batterien, was eine weitere Bestätigung unserer Technologieführerschaft in diesem Bereich ist. Diese Entwicklung bestätigt unsere strategische Ausrichtung und bekräftigt unser Vorhaben, weiterhin massiv in ertragreiches Wachstum zu investieren. Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy haben beim Umsatz und bereinigten EBITDA sehr deutlich zugelegt. Der Umsatz im Segment Microbatteries stieg um 8 % auf 108,8 Mio. EUR an. Das Wachstum im Bereich Lithium-Ionen-Batterien ist weiterhin sehr stark dank der anhaltenden Nachfrage nach schnurlosen Lifestyle-Produkten, wie Premium-Kopfhörern und anderen kabellosen Anwendungen. Das bereinigte EBITDA hat sich von 22,7 Mio. EUR auf 24,8 Mio. EUR verbessert, was einer Steigerung von 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Daraus resultiert eine bereinigte EBITDA-Marge von 22,8 % im Verhältnis zum Umsatz (zum Vergleich: 22,5 % im H1 2017). Der Umsatz im Segment Power & Energy ist um 30,5 % auf 24,6 Mio. EUR angestiegen. Der Bereich verzeichnete wieder ein sehr starkes Wachstum bei Energiespeicherlösungen, besonders im Heimspeicher-Markt. Power & Energy hat im ersten Quartal 2018 die Gewinnschwelle erreicht und im ersten Halbjahr 2018 ein positives bereinigtes EBITDA von 1,5 Mio. EUR erzielt. Das operative Ergebnis hat sich damit um 4,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 6,1 %. "Unsere Strategie, bei den Energiespeicherlösungen profitabel zu wachsen, geht auf", kommentiert Herbert Schein. Für das zweite Halbjahr wird mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2018 wird für den VARTA AG Konzern mit rund 11-13% wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA von rund 48-50 Mio. EUR erwartet. Kontakt: Dr. Michael Pistauer, Vorstand Investor Relations Daimlerstrasse 1 73479 Ellwangen ir@varta-ag.com Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. 28.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG Daimlerstraße 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717155 28.08.2018

