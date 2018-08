Seit dem kleinen Short Squeeze aus Anfang August auf 387,46 US-Dollar ist die Aktie von Tesla wieder rückläufig und hat bislang eine dreiwellige Korrekturbewegung bis knapp unter das Niveau von 300 US-Dollar vollzogen. Nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück an 325,00 US Dollar startete das Papier zu Beginn dieser Handelswoche wieder schwächer in den Handel und könnte seine Abwärtsbewegung nun weiter fortsetzen. Während in Deutschland die Mehrheit der Investoren negativ auf Tesla eingestimmt sind, trauen sich in den USA noch sehr viele Anleger in den Elektroautobauer zu investieren. Man wird wahrscheinlich erst noch die nächsten Schritte des Visionärs Elon Musk abwarten müssen, allen voran die Quartalszahlen, ehe handfeste Impulse in die Börsenkurse einfließen. Technisch könnte die Aktie allerdings im Bereich der Vorwochentiefs nun einen Boden gefunden haben, der zu Long-Positionen ...

