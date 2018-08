The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2AALN4 GREEN CITY ENER.III 16/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AALP9 GREEN CITY ENER.III 16/36 BD00 BON EUR N

CA XFRA US9128282C37 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA T4UR XFRA US912828RE27 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA ADLJ XFRA DE000A2NB7L7 ADLER REAL ESTATE AG JGE EQ00 EQU EUR Y

CA IUVA XFRA IE0000939706 IFS 1-INVESCO JAPAN.EQ. A FD00 EQU EUR N

CA IUV6 XFRA IE0003583568 IFS 5-INVESCO PRC EQ.FD.A FD00 EQU EUR N

CA IUVL XFRA IE0003583675 IFS 5-INVESCO PRC EQ.FD.C FD00 EQU EUR N

CA OXSA XFRA IE0003594896 IFS4-INVESCO GL SM.C.EQ.A FD00 EQU EUR N

CA IUV9 XFRA IE0003600388 IFS 1-INVESCO PACIF.EQ. A FD00 EQU EUR N

CA IUVE XFRA IE0003600727 IFS 5-INVESCO EM.MK.EQ. A FD00 EQU EUR N

CA IUVH XFRA IE0003702317 IFS 1-INV. ASEAN EQ.FD.A FD00 EQU EUR N

CA IUVB XFRA IE0030381945 IFS-INVESCO ASIAN EQ. A FD00 EQU EUR N

CA IUV8 XFRA IE0030382133 IFS-INVESCO CONT.EUR.EQ.A FD00 EQU EUR N

CA IUVG XFRA IE0030382570 IFS-INVESCO JAPAN.EQ.CO.A FD00 EQU EUR N