FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %
SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.078 EUR
APT XFRA AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE 0.019 EUR
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
XFRA GB00BDZC8S53 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.003 %
SII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.078 EUR
APT XFRA AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE 0.019 EUR