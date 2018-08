FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TKM XFRA JP3456000003 TAKASHIMAYA

EQ4 XFRA AU000000CIO3 CONNECTED IO LTD

L3UQ XFRA CA0211572015 ALSET MINERALS CORP.