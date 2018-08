Basel - Die Bâloise hat im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum sehr guten Vorjahresergebnis weniger verdient. Während sich die meisten Segmente solide entwickelt haben, hat eine Verstärkung der Reserven im deutschen Haftpflichtgeschäft das Resultat belastet.

Die Reservestärkung drückte mit 32,4 Millionen Franken auf das Ergebnis, und so rutschte der Gewinn der Bâloise auf 269,7 Millionen Franken nach zuvor knapp 300 Millionen ab, wie der Versicherer am Dienstag mitteilte. Die Gruppe verfehlte somit die Vorgaben der Analysten, die im Durchschnitt mit einem Gewinn in Höhe von 284 Millionen gerechnet hatten. Das Geschäftsvolumen sank aufgrund der vorsichtigen Zeichnungspolitik um 3,6 Prozent auf 5,47 Milliarden.

