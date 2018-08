Investition ermöglicht rasche Entwicklung von Lernfunktionen und Tools für wärmebasiertes maschinelles Lernen

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) und CVEDIA PTE. Ltd., Inc. gaben heute bekannt, dass FLIR eine strategische Investition in CVEDIA, einen Entwickler von maschinellen Lernanwendungen getätigt hat, die zur effizienten Aktivierung von Sensorsystemen mithilfe von künstlicher Intelligenz eingesetzt werden.

Das von CVEDIA entwickelte Simulationssoftware-Tool SynCity bietet OEMs autonomer Systeme sowie Herstellern verwandter Sensoren äußerst realistische, multimodale digitale Umgebungen, in denen sie ihre Systeme wesentlich rascher, sicherer und kostengünstiger "anlernen" können als mit herkömmlichen Techniken der Datenerfassung. CVEDIA hat SynCity entwickelt, um reale physikalische Phänomene abzubilden, eine Vielzahl von Licht- und Umweltverhältnissen zu simulieren und Objekte wie Menschen, Tiere und Autos so wiederzugeben, dass künstlich intelligente Systeme sie als real und lebensgetreu wahrnehmen. So werden qualitativ hochwertige Datensätze erzeugt, die in die neuralen Netzwerksysteme der Kunden gespeist werden, wodurch der Prozess der Anlernung dieser Deep-Learning-Systeme erheblich beschleunigt und vereinfacht wird.

Die strategische Investition von FLIR in CVEDIA wird es den Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung von Deep-Learning-Tools auf Basis von thermischen Spektren rascher voranzutreiben, damit diese von FLIR und ausgewählten Partnerunternehmen genutzt werden können, um künstliche Intelligenz in Sensoren und Systeme von FLIR zu integrieren. Die modernen Wärmebildsensoren von FLIR sind eine ideale Technologie, um Lebewesen zu orten, da sie es ermöglicht, auch nachts und unter widrigen Umweltverhältnissen sehen zu können. Sie ist zudem ein ideales Mittel, um Abnormalitäten in industriellen Prozessen zu erkennen. Dadurch werden sie zu einer wichtigen Funktion in Anwendungen für die Automobilindustrie, das Militär und die Industrie. Die Investition wird CVEDIA zudem mit Wachstumskapital ausstatten und dem Unternehmen so eine Ausweitung seines Geschäfts ermöglichen.

"Dank dieser Investition in CVEDIA wird sich unsere Fähigkeit zur innovativen Entwicklung von sensorbasierten Lösungen verbessern, die es unseren Kunden ermöglichen, für ihre Einsätze ausschlaggebende Entscheidungen rascher und präziser zu treffen", sagte James Cannon, President und CEO von FLIR. "Der Zusatz von Software-Algorithmen, die einen Nutzer oder ein System automatisch auf wichtige Informationen hinweisen, bildet eine wertvolle Funktion, durch die die einzigartigen und reichhaltigen Daten, die unsere Sensoren produzieren, erweitert werden. Wir sehen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für diese Tools in unserer Entwicklung von hochmodernen Lösungen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von CVEDIA."

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern und das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR mit seinen fast 3500 Mitarbeitern ist es, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com. Folgen Sie auch @flir.

Über CVEDIA

CVEDIA setzt sich für die Lösung vielfältiger Probleme seiner Kunden ein, indem es Dienste wie Simulation, Datenmanagement, Systemintegration und Entwicklung von KI-Algorithmen anbietet. Syn City, die Simulationsplattform von CVEDIA, generiert fotorealistische, gelabelte 3D-Welten sowie Sensormodelle und rekreiert auf diese Art Alltagssituationen und Grenzfälle, die der Anlernung, Prüfung und Bewertung von Algorithmen des maschinellen Lernens in einer Vielzahl von Bereichen dienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cvedia.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie "annehmen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und "glauben" sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten und Annahmen umfassen, die diesen Aussagen zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die teilweise auf möglicherweise falschen Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse können daher aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

