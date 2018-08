Der Kasinobetreiber Wynn Resorts Ltd. (ISIN: US9831341071, NASDAQ: WYNN) wird den Aktionären am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar ausschütten. Record date war der 16. August 2018. Im April 2010 startete Wynn Resorts erstmals mit der Zahlung einer regulären Quartalsdividende (0,25 US-Dollar), nachdem zuvor immer eine Sonderdividende ausgeschüttet wurde. Die Anteilsinhaber erhalten derzeit auf das Gesamtjahr hochgerechnet ...

