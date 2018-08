Die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, hat die Bundesregierung zur planmäßigen Umsetzung des Rentenpakets aufgefordert. "Der Sozialverband VdK erwartet, dass das Rentenpaket I zum 1. Januar 2019 auf den Weg gebracht wird", sagte Bentele der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

Zusätzlich forderte sie, das "Rentenniveau sofort dauerhaft" zu stabilisieren und mittelfristig auf 50 Prozent zu erhöhen. "Wenn das Rentenniveau immer weiter absinkt und die Renten nicht mehr entsprechend den Löhnen steigen, haben die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner am Ende weniger in der Tasche, wenn durch die Inflation die Preise steigen", so Bentele. Das Vorhaben, nur Müttern mit drei und mehr Kindern die geplante Erhöhung der Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder zu gewähren bezeichnete sie als "Ungerechtigkeit". "Alle Mütter müssen den dritten Rentenpunkt erhalten, unabhängig davon, wie viele Kinder sie geboren haben", sagte die VdK-Vorsitzende.