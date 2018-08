Bangalore, Indien, und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Bericht stellt Mindtrees Führungsstärke bei künstlicher Intelligenz und intelligenter Automatisierung heraus



Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Technologie- und Digitalisierungsdienstleister, hat heute bekanntgegeben, dass es in Avasants Intelligent Automation RadarView Bericht 2018 zum 'Innovator' ernannt wurde. Der renommierte Bericht würdigt Spitzenleistung bei Automatisierungstechnologien wie robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (KI) und Chatbots.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )



Laut dem Bericht liegen Mindtrees Stärken in seinem strategischen Fokus auf intelligenter Automatisierung, seinem tiefen und dynamischen Partnernetz und seiner massiven Investition in die Erforschung von Kerntechnologien.



In dem Bericht werden Mindtrees Initiativen quer durch verschiedene Industrien herausgestellt, unter anderem:



- Gründung einer Fachabteilung 'Enterprise Re-Imagining Business (ERB)', die aufkommende Technologien wie RPA, Bots, KI/ML, Deep Learning, Blockchain und IdD einsetzt, um den Kunden zum Geschäftserfolg zu verhelfen - Verfolgung eines partnerschaftlichen Ökosystem-Ansatzes mit fokussierten und engen Partnerschaften bei wichtigen Automatisierungsthemen. Angebot eines "Null-Investitions-Modells" für Kunden, damit sie RPA kostenlos für eine bestimmte Zeit testen können, bevor sie sich für die Implementierung entscheiden - Errichtung von Kompetenzzentren für Automatisierung und Entwicklung von Evangelist-Plattformen für den Dialog mit Kunden und Technologiepartnern, um Ideen zu entwickeln - Schaffung einer Stiftungslehrstuhls (https://www.mindtree.com/news/ mindtree-establishes-endowed-faculty-scholar-position-artificial-in telligence-stanford) mit Schwerpunkt KI-Forschung an der Stanford University School of Engineering - Differenziertes Werteversprechen im Bereich intelligente Automatisierung für seinen Kundenstamm durch seine IP- und Plattform-Assets wie CAPE (https://www.mindtree.com/services/operat ions/integrated-services/mindtree-cape), eine mit der Unternehmens-IT integrierte Service-Plattform; RAPID, sein RPA-Forschungs-Framework; Mindflow, sein gesprächsbasierter App-Accelerator, und ATLAS (https://www.mindtree.com/services/opera tions/application-managed-services), sein Managed Services-Framework.



"Wir arbeiten bei der intelligenten Automatisierung eng mit unseren Unternehmenskunden, um durch Zusammenführung von robotergestützter Prozessautomatisierung und KI-Tools die Effizienz zu verbessern und komplexe Geschäftsprobleme zu lösen", sagte Paul Gottsegen, Executive Vice President, CMO und Head of Americas bei Mindtree. "Diese Auszeichnung durch Avasant unterstreicht, dass wir in die richtigen Tools und Leistungen investieren, um unseren Kunden bei der Neugestaltung ihres Geschäftsmodells zu helfen."



Dies ist Avasants allererster Bericht über Dienstleister für intelligente Automatisierung. Er soll den Trend hin zu digitalen Dienstleistungen beleuchten, die die industrielle Wende ermöglichen. Avasants RadarView ist eine unabhängige Bewertung, die das reale Leistungsspektrum von Dienstleistern als langfristige Digitalisierungspartner für globale Organisationen abbildet.



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).



Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.



OTS: Mindtree newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115153.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: INDIEN Divya Jain Value 360 +91-9999704100 divya@value360india.com USA Erik Arvidson Matter +1-978-518-4542 earvidson@matternow.com EUROPA Susie Wyeth Hotwire +44-20-7608-4657 susie.wyeth@hotwireglobal.com