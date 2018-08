TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Einigung zwischen den USA und mit Mexiko im Handelsstreit lässt die Börsen in Asien nahtlos an die Vortagesaufschläge anknüpfen. Befeuert wird die gute Stimmung von neuen Rekordständen an der Wall Street, wo die Einigung im Handelskonflikt der beiden nordamerikanischen Nachbarn ebenfalls gefeiert worden ist. Erstmals in seiner Geschichte notierte der Nasdaq-Composite über 8.000 Punkten. Die USA und Mexiko haben sich ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta verständigt. Nun setzen die USA und Mexiko auf eine Einigung auch mit Kanada. Die Gespräche mit Ottawa sollen bereits am Dienstag beginnen. Die Entwicklung in Nordamerika weckt bei Anlegern die Fantasie, dass auch eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu erreichen sein werde.

Doch nach der Rally des Vortages will ausgerechnet in China keine große Freude aufkommen, die chinesischen Aktienmärkte hinken der regionalen Entwicklung hinterher. Der Schanghai-Composite zeigt sich unverändert und der HSI in Hongkong gewinnt 0,2 Prozent. "Was China und Asien angeht, löst dieser neue Mexiko-Deal nichts", dämpfen die ING-Analysten jeden Anflug von Euphorie.

Technologiewerte vorn

Am chinesischen Aktienmarkt stehen Mobilfunkwerte rund um den Übertragungsstandard 5G im Blick. Die Regierung wird in Kürze Pläne für Übertragungsfrequenzen und Bandbreiten bekannt geben. ZTE zeigen sich hoch volatil und geben nach einem anfänglichen Höhenflug nun 1,3 Prozent ab. Das Schwergewicht Tencent folgt den US-Technologiependants und gewinnt 1,2 Prozent, Sunny Optical legen um 2,4 Prozent zu.

Die chinesische Notenbank hat indes den Renminbi um 0,7 Prozent zum Dollar aufgewertet. Die Anhebung des offiziellen Referenzkurses war die höchste seit dem 1. Juni 2017. Der Renminbi hatte seit Freitag auf den Devisenmärkten deutlich zugelegt. Die Währungen der Schwellenländer bekommen Rückenwind vom mexikanischen Peso, der mit der Verständigung zunächst deutlich zulegt. Anschließend erholt sich der US-Dollar aber wieder. Der japanische Yen läuft seit dem Vorabend volatil seitwärts, neigt gegenüber der Vortageszeit aber etwas zur Stärke, als der US-Dollar mit 111,44 Yen bewertet wurde. Aktuell geht der Greenback bei 111,26 Yen um.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 22.883 Punkte, nachdem der japanische Leitindex temporär erstmals die Marke von 23.000 Zählern seit dem 12. Juni übersprungen hat. Gesucht sind wegen der Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in den diversen Handelskonflikten Export-, Stahl-, Automobil- und Reedereiwerte. Mitsui OSK Lines ziehen um 2,3 Prozent an, Nippon Steel um 0,7 Prozent und Toyota um 1,3 Prozent. Der japanische Autobauer steht indes im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit offenbar vor einem Investment von 500 Millionen US-Dollar in den Fahrtenvermittler Uber. Beide Unternehmen wollten bei der Entwicklung von Technologien zum autonomen Fahren zusammenarbeiten, berichten mehrere Informanten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.309,90 +0,65% +4,04% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.883,17 +0,37% +0,52% 08:00 Kospi (Seoul) 2.301,35 +0,09% -6,73% 08:00 Schanghai-Comp. 2.780,98 +0,00% -15,93% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.340,20 +0,24% -7,49% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.256,47 +0,96% -5,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.820,91 +0,51% +0,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 09:34h % YTD EUR/USD 1,1672 -0,1% 1,1679 1,1608 -2,9% EUR/JPY 129,79 +0,1% 129,69 129,00 -4,1% EUR/GBP 0,9067 +0,1% 0,9056 0,9040 +2,0% GBP/USD 1,2873 -0,2% 1,2895 1,2841 -4,8% USD/JPY 111,20 +0,1% 111,05 111,11 -1,2% USD/KRW 1110,65 +0,1% 1109,52 1113,54 +4,1% USD/CNY 6,8194 +0,1% 6,8156 6,8157 +4,8% USD/CNH 6,8114 +0,3% 6,7923 6,8054 +4,6% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7327 -0,3% 0,7347 0,7315 -6,3% NZD/USD 0,6685 -0,2% 0,6701 0,6678 -5,8% Bitcoin BTC/USD 6.901,69 +2,2% 6.755,55 6.745,58 -49,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,86 68,87 0% -0,01 +17,3% Brent/ICE 76,21 76,21 0% 0,00 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,57 1.211,33 -0,1% -1,77 -7,2% Silber (Spot) 14,88 14,89 -0,1% -0,01 -12,2% Platin (Spot) 807,70 804,50 +0,4% +3,20 -13,1% Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,3% -0,01 -19,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.