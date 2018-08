Der geplante Zusammenschluss der BASF-Öl- und Gastochter Wintershall mit dem Rivalen Dea soll offenbar in Kürze unterzeichnet werden. Damit kann in den nächsten zwei Wochen oder im kommenden Monat gerechnet werden. Nach Unternehmensangaben macht der Prozess Fortschritte. Er ist aber komplex und braucht deshalb seine Zeit. Die notwendigen regulatorischen Zustimmungen sind innerhalb von rund sechs Monaten nach Unterzeichnung des Deals zu erwarten.



BASF hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, sein Öl- und Gasgeschäft mit Dea zu dem Gemeinschaftsunternehmen Wintershall Dea zusammenzuschließen. An diesem soll BASF zunächst 67 % und die Investorengruppe LetterOne um den russischen Oligarchen und Dea-Eigner Michail Fridman 33 % halten. Mittelfristig ist ein Börsengang geplant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info