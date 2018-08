Horst Seehofer, Charles Puigdemont und Matteo Salvini haben gezeigt, welche Rolle Regionalismus spielt. Italiens Innenminister Salvini treibt es auf die Spitze. Er würde sich freuen, wenn Italien untergeht.

Italien entfernt sich zunehmend von der Europäischen Union. In dem Land, immerhin Gründungsmitglied der EU, macht sich die neue links-rechts-populistische Regierung daran, Brüssel das bevorstehende ökonomische Chaos in die Schuhe zu schieben. Matteo Salvini, der Chef der rassistischen Lega-Nord, der mit der Forderung nach der Abspaltung des wohlhabenden Norditaliens vom armen Süden in die Politik eingetreten war, behauptet, dass "ausländische Kräfte" es auf das Land abgesehen hätten und bereit seien, an den Finanzmärkten gegen es zu wetten.

Von "ausländischen Kräften" fabulieren andere Populisten auch sehr gern: So sieht der türkische Machthaber Feinde der Türkei aufmarschieren und die Lira entwerten. Die Masche der Populisten ist hier immer die gleiche: Das eigene Versagen auf die anderen lenken, um für den Fall des totalen Untergangs die Schuld von sich weisen zu können. Die Anleger sind in der Tat in Aufruhr, denn Italiens neue Führung hat der Bevölkerung großzügige Mehrausgaben versprochen, ohne dabei zu klären, wie sie das bezahlen möchte.

Gerade die Rhetorik des Lega-Chefs zeigt, wie die EU mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden soll. Das Europa der Regionen war lange Zeit das Schlagwort gegen nationalistische Alleingänge und geschichtsvergessene Überlegenheitsfabeln der einen über eine andere Bevölkerung. In dem neuen Europa sollte die Nation zurücktreten, um über das Partikulare, das allen eigen ist, ein neues Gemeinsames zu schaffen, das Europa ...

