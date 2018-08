Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 71 auf 70 Euro gesenkt. Die Aktie des Medienkonzerns habe sich seit Jahresbeginn schlechter entwickelt als die der Konkurrenten, dabei wachse Springer aus eigener Kraft etwas stärker, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet in den kommenden Monaten mit einer anhaltend guten Dynamik und mit einem sehr optimistisch stimmenden Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen in das weitere Wachstum des Rubrikengeschäfts im Internet sollte dann steigen./ajx/jha/

Datum der Analyse: 28.08.2018

ISIN DE0005501357

AXC0051 2018-08-28/08:01