Nvidia nicht aufzuhalten - wie kann man davon profitieren?

N:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atNVIDIA Corporation ist ein Hersteller für IT Hardware, unter anderem für Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren.Die Aktie befindet sich sowohl langfristig als auch mittelfristig in einem starken Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Die letzten sechs Tage ging es steil nach oben und bisher ist immer noch keine Gegenbewegung in Sicht. Auf Grund der hohen Volatilität haben wir die Aktie im Chat von RatgeberGELD.at als Daytrade gehandelt und davon profitiert.Könnte man von dem Wert noch im Swing-Trading Bereich profitieren und wenn ja wie?Chart vom 27.08.2018276,31 USDBevor sich die nächste Fahrt in Richtung Norden fortsetzt, wäre vorerst ein Pullback nach dieser steilen Bewegung abzuwarten.Aus dem aktuellen Chartbild ergeben sich dadurch zwei Handlungsmöglichkeiten: man könnte bei Negierung der grünen Kerze kurzfristig in die Short-Richtung handeln oder abwarten, bis die Korrektur beendet ist und wieder Ausschau nach Long-Trades halten.Short-Trades wären zum jetzigen Zeitpunkt lukrativer, man sollte jedoch beachten, dass diese gegen den Trend gerichtet sind. Aus diesem Grund sollten Gewinne frühzeitig realisiert werden, um nicht mehr im Risiko zu sein. Ebenso wäre es wichtig die komplette Position rechtzeitig zu schließen, bevor der Kurs wieder in die Trendrichtung dreht.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 15. November bekannt gegeben und an diesem Tag kann es zu Gaps in beide Richtungen kommen kann und somit zu erhöhtem und unkalkulierbarem Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at