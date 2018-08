Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen über eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta haben die USA und Mexiko eine Einigung erzielt. US-Präsident Donald Trump sprach am Montag in Washington von einem "sehr guten" Deal für beide Länder und von einem "großen Tag für den Handel". Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto twitterte, die abschließenden Verhandlungen mit Kanada könnten noch "in dieser Woche" stattfinden.Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. Für die mexikanische Wirtschaft ist Nafta von besonderer Bedeutung. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA. Trump sah die USA durch das Abkommen benachteiligt und wollte es neu verhandeln, seit über einem Jahr liefen die Gespräche. Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko fehlt noch Kanada - das Land hatte zunächst die beiden anderen Staaten verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen. Gerichtet an das nördliche Nachbarland sagte Trump in Washington, er werde Regierungschef Justin Trudeau "sehr bald" anrufen, und die Verhandlungen würden in Kürze starten. Trump schloss dabei allerdings nicht aus, mit Kanada einen eigenen Vertrag abzuschließen. Möglich sei ein "separater Vertrag" oder aber ein gemeinsames Abkommen aller drei Länder, sagte er.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 DE/Varta AG, Ergebnis 1H, Ellwangen

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 1H, Neu-Isenburg

10:00 DE/Adler Real Estate AG, ao HV, Berlin

23:00 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 97 zuvor: 97 - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli PROGNOSE: +4,3% gg Vj zuvor: +4,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,2% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vj - US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Juni 20 Städte PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 126,5 zuvor: 127,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.903,30 0,17 Nikkei-225 22.852,84 0,23 Schanghai-Composite 2.776,57 -0,16 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.538,31 1,16 DAX-Future 12.550,50 1,23 XDAX 12.555,37 1,23 MDAX 27.102,62 1,01 TecDAX 3.028,55 1,54 EuroStoxx50 3.456,01 0,83 Stoxx50 3.081,47 0,40 Dow-Jones 26.049,64 1,01 S&P-500-Index 2.896,74 0,77 Nasdaq-Comp. 8.017,90 0,91 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,67 -46

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,37 -0,07 USA 2 Jahre 2,65 2,64 0,76 USA 10 Jahre 2,85 2,85 0,44 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Kursrally an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. "Die Ampel ist schlagartig wieder auf Grün gesprungen", sagt ein Händler. Denn mit dem Deal im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko kämen nun Hoffnungen auf, auch mit China könne eine solche Einigung erzielt werden. Da es gleichzeitig auf der Konjunkturseite gut aussieht, wie der starke ifo-Geschäftsklimaindex zeigte, und selbst auf der Zinsseite nach den Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell keine zu starken Erhöhungen zu befürchten sind, verbessern sich die Rahmenbedingungen für den Markt auf allen Fronten gleichzeitig. Der DAX dürfte sich nun an der 12.600er-Marke versuchen. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist vor allem für Autohersteller und -zulieferer gut. Deutsche Hersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. Nach Kursgewinnen von 2 bis 3 Prozent am Vortag für die deutschen Autoaktien könnte es auch am Dienstag weitergehen. Die Hoffnung auf eine Lösung auch mit China wird als nicht unberechtigt gesehen, da sich bereits auch eine Einbeziehung von Kanada in den Deal mit Mexiko andeutet. Auch Technologiewerte wie im TecDAX werden fester erwartet, nachdem der Nasdaq-Index über 8.000 Punkte gesprungen ist. In Japan sprang der Nikkei-Index kurz über 23.000 Zähler. Dazu stützt die Devisenseite, dass China den Yuan überraschend stark aufgewertet hat.

Rückblick: Die Einigung der USA mit Mexiko im Streit um das Handelsabkommen Nafta verhalf auch den europäischen Aktienmärkten zu Kursgewinnen. Die Annäherung zwischen den USA und Mexiko tat vor allem den Aktien von Autoherstellern und -zulieferern gut. Der Sektor gewann europaweit 2,2 Prozent. Deutsche Hersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. Für VW ging es 2,5 Prozent nach oben, BMW gewannen 2,3 Prozent und Daimler 2,5 Prozent. Continental verbesserten sich um 3 Prozent - hier stützte auch eine Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Für Hella ging es 2,3 Prozent nach oben und Leoni gewannen 2,2 Prozent. Novartis hat für die Krebstherapie Kymriah die Zulassung von der Europäischen Kommission erhalten. Bei Kymriah handele es sich um eine personalisierte Zelltherapie, bei der die T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers genetisch modifiziert werden, um nach anschließender Infusion gezielt Krebszellen erkennen und bekämpfen zu können, so Independent Research. Von einer erfolgreichen Zulassung war IR aber schon zuvor ausgegangen. Novartis schlossen wenig verändert.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Metro haussierten um 12,2 Prozent. Hier steigt der größte Einzelaktionär, Franz Haniel & Cie, aus seiner Beteiligung aus. Der Markt spekuliert nun auf eine Komplettübernahme durch EP Global Commerce GmbH, zumal das Tochter-Unternehmen Ceconomy ebenfalls seinen Metro-Anteil von über 9 Prozent an EP verkaufen will. Ceconomy gewannen 4,1 Prozent. Der TecDAX blieb auf Hausse-Kurs und kletterte auf den höchsten Stand seit fast 18 Jahren. Dabei profitierte die Stimmung von den Rekordvorlagen der US-Technologiewerte. "Daneben wird der TecDAX von der bevorstehenden DAX-Aufnahme des Schwergewichts Wirecard gestützt sowie vom zusätzlichen Listing zahlreicher TecDAX-Werte in MDAX oder SDAX", sagte ein Händler. Denn nach der Reform der DAX-Familie könne es zu zusätzlicher Nachfrage durch index-orientierte Fonds kommen.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei ruhig und unauffällig verlaufen, erläuterte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA / WALL STREET

Fest - Die Einigung der USA mit Mexiko im Handelsstreit hat die Rekorde an den US-Börsen wieder purzeln lassen. Erstmals in seiner Geschichte notierte der Nasdaq-Composite über 8.000 Punkten, und auch der S&P-500 erreichte ein neuerliches Rekordniveau. Im Blick stand die Handelsvereinbatung der USA mit Mexiko, der sich Kanada als dritter Partner der bisherigen Nafta zugesellen könnte. Dies weckte bei den Anlegern zudem noch die Fantasie, dass auch eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bzw Europa zu erreichen sein wird. Zu den Profiteuren der Einigung mit Mexiko gehörten die Automobilwerte. Die Konzerne produzieren zum Teil in dem südlichen Nachbarland. GM stiegen um 4,8 Prozent, Ford um 3,2 Prozent. Auch Agrochemiewerte legten mit dem Abkommen zu. Die Aktie des Saatgutriesen Dowdupont stieg um 2,3 Prozent, die des Pestizidspezialisten FMC um 1 Prozent. Papiere der Düngemittelherstellers Mosaic und Nutrien gewannen 3,3 Prozent bzw. 1,7 Prozent. Zu den exportabhängigen Schwergewichten im Dow gehören zudem der Baumaschinenhersteller Caterpillar und der Flugzeugbauer Boeing, die ebenfalls von der Perspektive einer gelockerten Handelspolitik profitierten. Deren Kurse legten um 2,8 Prozent bzw 1,3 Prozent zu. Tesla fielen um 1,1 Prozent. Am Freitagabend hatte CEO Elon Musk mitgeteilt, dass er das Unternehmen doch nicht von der Börse nehmen werde. Staatsanleihen waren mit den neuerlichen Gewinnen an den Aktienmärkten nicht gefragt. Beobachter erklärten die Zurückhaltung der Anleger auch mit anstehenden Auktionen von US-Anleihen in dieser Woche. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,85 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1665 -0,1% 1,1679 1,1676 EUR/JPY 129,75 +0,0% 129,69 129,66 EUR/CHF 1,1438 -0,0% 1,1442 1,1447 EUR/GBR 0,9067 +0,1% 0,9056 0,9059 USD/JPY 111,23 +0,2% 111,05 111,06 GBP/USD 1,2866 -0,2% 1,2895 1,2887 Bitcoin BTC/USD 6.910,70 +2,3% 6.755,55 6.751,95

