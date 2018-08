Continental bricht total weg - wie geht es hier weiter?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atContinental AG ist einer der größten Automobilzulieferer.Die Aktie befindet sich mittelfristig in einem Abwärtstrend und in den letzten Tagen kam es zu einem massiven Abverkauf unter erhöhtem Volumen auf Grund der gesenkten Ergebniserwartungen. Die Support-Zone von 158,50 EUR wurde gebrochen und die nächste Unterstützung liegt bei ca. 137 EUR. Somit ist bei diesem Wert genügend Platz für Trades in die Short-Richtung vorhanden, jedoch sollten Einstiege mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) gesucht werden.Chart vom 24.08.2018155,10 EURNach so einem heftigen Abverkauf von 186 EUR bis 154 EUR wäre vorerst eine Gegenbewegung zu erwarten. Möglicherweise kommt es in den nächsten Tagen zu einem Pullback auf bis zu 170 EUR. Wenn sich die Korrektur jedoch weiter fortsetzt und die 180 EUR Zone erreicht, könnte man Ausschau nach Umkehrkerzen halten. Aus diesem Bereich heraus wäre ein gutes CRV für mögliche Trades vorhanden. Zielbereiche wären dann die 153 EUR, sowie die 136 EUR-Zone. Dort können Gewinne und Teilgewinne realisiert werden, da diese Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von anderen Marktteilnehmer beobachtet werden.Die Quartalszahlen werden voraussichtlich am 08. November bekannt gegeben und an diesem Tag kann es zu Gaps in beide Richtungen kommen kann und somit zu erhöhtem und unkalkulierbarem Risiko. Ebenso sind weitere Nachrichten verbunden mit dem Unternehmen zu beachten, da auch diese zu Gaps und somit zu hohem Risiko führen könnten.Der Autor hat derzeit keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at