Ein weiterer Grund für den phänomenalen Kursanstieg der Wirecard-Aktie ist die Aussicht in den Prime-Standard aufzusteigen. Im September wird turnusmäßig überprüft, welche Aktien im DAX-Index ab- bzw. aufsteigen. Wirecard ist der perfekte Anwärter und an der Börse derzeit mehr als 20 Mrd. Euro wert und liegt damit schon über dem Wert der einst renommierten Deutschen Bank. Gut laufende Geschäfte dank des boomenden Online-Handels treiben die Papiere schon lange an, alleine in diesem Jahr konnte die Aktie des aus Aschheim stammenden Unternehmens im Hoch über 108 Prozent zulegen - ein Ende scheint nicht in Sicht zu kommen.

Die Luft wird dünner…

