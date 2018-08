28.08.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die RCB bietet ein Express-Zertifikat auf voestalpine an, wie die Wiener Börse in einer Veröffentlichung bekanntgibt. Die Handelsaufnahme ist am Freitag, den 31. August 2018. Die Details:Emittent: Raiffeisen Centrobank AGExpress-Zertifikate Long/ Laufzeit- Letzter Gesamtanzahl Short ISIN Basiswert beginn Fälligkeit Handelstag bis zu AT0000A22KJ9 voestalpine ...

