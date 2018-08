Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Renault von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 81 Euro gesenkt. Seine Schätzungen wie auch die Markterwartungen spiegelten die Risiken für den Autobauer nun besser wider, begründete Analyst Daniel Schwarz das neue Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf gegenwärtigem Kursniveau sollten sich Kursrückschläge in Grenzen halten./ajx/ag Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131906