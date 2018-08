Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BMW von 126 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere größtenteils aus einer Anpassung der Nettocash-Position des Autobauers, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine starke Bilanz, eine hohe Profitabilität sowie lediglich begrenzte Risiken mit Blick auf Belastungen durch Abgastests machten eine Investition in BMW ausgesprochen attraktiv./ajx/ag Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

