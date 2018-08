Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach der Einigung der USA und Mexikos auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta pocht Mexiko auf eine Teilnahme Kanadas. Die Einigung mit den USA sei ein erster Schritt, sagte Mexikos designierter Präsident Andres Manuel Lopez Obrado laut AFP. Es sei wichtig, dass auch Kanada Teil des Abkommens sei: "Wir sind sehr daran interessiert, dass es ein Drei-Länder-Deal bleibt." Die Nafta-Gespräche mit Kanada beginnen am Dienstag. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland wird dazu in Washington erwartet. Vor Beginn der Verhandlungen telefonierte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Montag mit US-Präsident Donald Trump, wie Trudeaus Büro mitteilte. Das Gespräch sei "konstruktiv" verlaufen, hieß es. Trudeau und Trump würdigten demnach die "erzielten Fortschritte im Rahmen der Gespräche mit Mexiko". Ziel sei es nun, die Verhandlungen mit Kanada zu einem Erfolg zu führen. Trump hatte die Einigung mit Mexiko als "sehr guten" Deal für beide Länder bezeichnet. Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. Trump sah die USA durch das Abkommen erheblich benachteiligt und wollte es neu verhandeln - die Gespräche dazu liefen seit über einem Jahr. Kanada hatte zunächst die USA und Mexiko verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

23:00 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Juni 20 Städte PROGNOSE: +6,5% gg Vj zuvor: +6,5% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 126,5 zuvor: 127,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.903,30 +0,17% Nikkei-225 22.867,13 +0,30% Hang-Seng-Index 28.354,35 +0,29% Kospi 2.301,66 +0,10% Schanghai-Composite 2.782,60 +0,06% S&P/ASX 200 6.310,20 +0,66%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Befeuert wird die gute Stimmung von neuen Rekordständen an der Wall Street, wo die Einigung im Handelskonflikt der beiden nordamerikanischen Nachbarn USA und Mexiko ebenfalls gefeiert worden ist. Die USA und Mexiko haben sich ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens Nafta verständigt. Nun setzen die USA und Mexiko auf eine Einigung auch mit Kanada. Die Entwicklung in Nordamerika weckt Fantasie, dass auch eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu erreichen sein könnte. Doch nach der Rally des Vortages will ausgerechnet in China keine große Freude aufkommen, die chinesischen Aktienmärkte hinken der regionalen Entwicklung hinterher. "Was China und Asien angeht, löst dieser neue Mexiko-Deal nichts", dämpfen die ING-Analysten jeden Anflug von Euphorie. Am chinesischen Aktienmarkt stehen Mobilfunkwerte rund um den Übertragungsstandard 5G im Blick. Die Regierung wird Pläne für Übertragungsfrequenzen und Bandbreiten bekannt geben. ZTE zeigen sich hoch volatil und geben nach einem anfänglichen Höhenflug nun 1,3 Prozent ab. Das Schwergewicht Tencent folgt den US-Technologiependants und gewinnt 1,2 Prozent, Sunny Optical legen um 2,4 Prozent zu. Die chinesische Notenbank hat indes den Renminbi um 0,7 Prozent zum Dollar aufgewertet. In Tokio springt der Nikkei erstmals seit Juni über die Marke von 23.000 Zählern, hält das Niveau aber nicht. Gesucht sind wegen der Hoffnung auf einen Befreiungsschlag in den diversen Handelskonflikten Export-, Stahl-, Automobil- und Reedereiwerte. Mitsui OSK Lines ziehen um 2,3 Prozent an, Nippon Steel um 0,7 Prozent und Toyota um 1,3 Prozent. Der Autobauer steht indes im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit offenbar vor einem Investment von 500 Millionen US-Dollar in den Fahrtenvermittler Uber.

US-NACHBÖRSE

Heico kletterten um 8,2 Prozent. Der Luftfahrt- und Elektronikspezialist hatte überzeugende Drittquartalszahlen vorgelegt mit Rekordnettoumsätzen. Phibro Animal Health verloren 3,5 Prozent. Der Spezialist für Tiergesundheit hatte Viertquartalszahlen nach der Schlussglocke veröffentlicht. Im Vorfeld der Quartalszahlen stiegen Mesa Air um 0,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.049,64 1,01 259,29 5,38 S&P-500 2.896,74 0,77 22,05 8,35 Nasdaq-Comp. 8.017,90 0,91 71,92 16,14 Nasdaq-100 7.559,13 0,99 73,73 18,18 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 708 Mio 610 Mio Gewinner 1.822 2.013 Verlierer 1.128 878 Unverändert 129 170

Fest - Die Einigung der USA mit Mexiko im Handelsstreit hat die Rekorde an den US-Börsen wieder purzeln lassen. Erstmals in seiner Geschichte notierte der Nasdaq-Composite über 8.000 Punkten, und auch der S&P-500 erreichte ein neuerliches Rekordniveau. Im Blick stand die Handelsvereinbatung der USA mit Mexiko, der sich Kanada als dritter Partner der bisherigen Nafta zugesellen könnte. Dies weckte bei den Anlegern zudem noch die Fantasie, dass auch eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bzw Europa zu erreichen sein wird. Zu den Profiteuren der Einigung mit Mexiko gehörten die Automobilwerte. Die Konzerne produzieren zum Teil in dem südlichen Nachbarland. GM stiegen um 4,8 Prozent, Ford um 3,2 Prozent. Auch Agrochemiewerte legten mit dem Abkommen zu. Die Aktie des Saatgutriesen Dowdupont stieg um 2,3 Prozent, die des Pestizidspezialisten FMC um 1 Prozent. Papiere der Düngemittelherstellers Mosaic und Nutrien gewannen 3,3 Prozent bzw. 1,7 Prozent. Zu den exportabhängigen Schwergewichten im Dow gehören zudem der Baumaschinenhersteller Caterpillar und der Flugzeugbauer Boeing, die ebenfalls von der Perspektive einer gelockerten Handelspolitik profitierten. Deren Kurse legten um 2,8 Prozent bzw 1,3 Prozent zu. Tesla fielen um 1,1 Prozent. Am Freitagabend hatte CEO Elon Musk mitgeteilt, dass er das Unternehmen doch nicht von der Börse nehmen werde.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 2,1 2,63 144,7 5 Jahre 2,74 3,1 2,71 81,5 7 Jahre 2,80 3,1 2,77 55,6 10 Jahre 2,85 3,0 2,82 40,2 30 Jahre 2,99 3,5 2,96 -7,2

Staatsanleihen waren mit den neuerlichen Gewinnen an den Aktienmärkten nicht gefragt. Beobachter erklärten die Zurückhaltung der Anleger auch mit anstehenden Auktionen von US-Anleihen in dieser Woche. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,85 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 09:34h % YTD EUR/USD 1,1670 -0,1% 1,1679 1,1608 -2,9% EUR/JPY 129,80 +0,1% 129,69 129,00 -4,0% EUR/GBP 0,9067 +0,1% 0,9056 0,9040 +2,0% GBP/USD 1,2871 -0,2% 1,2895 1,2841 -4,8% USD/JPY 111,24 +0,2% 111,05 111,11 -1,2% USD/KRW 1109,55 +0,0% 1109,52 1113,54 +4,0% USD/CNY 6,8150 -0,0% 6,8156 6,8157 +4,7% USD/CNH 6,8056 +0,2% 6,7923 6,8054 +4,5% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7327 -0,3% 0,7347 0,7315 -6,3% NZD/USD 0,6682 -0,3% 0,6701 0,6678 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.906,41 +2,2% 6.755,55 6.745,58 -49,4%

Am Devisenmarkt näherte sich der Euro knapp der Marke von 1,17 Dollar, nachdem er bereits von dem als taubenhaft interpretierten Auftritt des US-Notenbankchefs am Freitag profitiert hatte. Mit aktuell 1,1685 Dollar notiert die Gemeinschaftswährung knapp unter ihrem Tageshoch. Nach Meinung der Danske Bank wird die Erholung des Euro nicht von Dauer sein. Die Analysten erwarten eine neue Phase der Dollar-Stärke und rechnen zunächst mit einem Rücksetzer des Euro auf etwa 1,15 Dollar. Derweil rückte der Peso gegen den Dollar mit der Handels-Vereinbarung kräftig vor. Die US-Devise verlor rund 1 Prozent auf 18,729 Peso. Auch der Kanadische Dollar gewann stark gegen den Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,83 68,87 -0,1% -0,04 +17,2% Brent/ICE 76,21 76,21 0% 0,00 +18,7%

