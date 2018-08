Ein unerwartet starker Ifo-Index in Deutschland und die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit bescherte den europäischen Börsen zu Wochenbeginn deutliche Zuwächse. Die Börse in London war feiertagsbedingt geschlossen. Fast alle Sektoren verzeichneten ein Plus, lediglich Medien, Versorger und Getränke- und Nahrungsmittel schlossen nahezu unverändert. Deutlich hingegen die Zuwächse im Automobilsektor, mit einem Tagesplus von 2,2% unterstrich die Branche nachhaltig die begonnene Erholung nach den Abgaben Mitte der Vorwoche. Die Papiere von BMW , Volkswagen und Continental legten jeweils deutlich mehr als 2,0% zu. Auch der Technologiesektor zählte mit einem Aufschlag von 1,2% zu den stärksten Gewinnern. Novartis erregte einige...

