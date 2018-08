Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ +0,59% auf 85, davor 9 Tage ohne Veränderung , European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts -0,02% auf 97,484, davor 8 Tage im Plus (0,29% Zuwachs von 97,23 auf 97,51), GEA Group -0,21% auf 33,3, davor 7 Tage im Plus (5,63% Zuwachs von 31,59 auf 33,37), PayPal -0,14% auf 89,97, davor 7 Tage im Plus (5,76% Zuwachs von 85,19 auf 90,1), Gurktaler AG VZ +1,18% auf 8,6, davor 6 Tage ohne Veränderung , World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,22% auf 53,412, davor 5 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 52,85 auf 53,53), Drägerwerk -0,72% auf 68,85, davor 5 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 66,2 auf 69,35), Singulus 0% auf 12,66, davor 4 Tage im Plus (13,44% Zuwachs von 11,16 auf 12,66), Coca-Cola+0,13% auf 45,69, davor 4 Tage im Minus (-2,35%...

