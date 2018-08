Seoul Semiconductor (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologie, hat bekanntgegeben, dass seine mit TRI-R ausgestatteten Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie im Fortschrittsbericht 2018 der Illumination Engineering Society (IES), der am 10. August 2018 auf der IES Jahreskonferenz in Boston, MA, vorgestellt wurde, ausgezeichnet wurden.

Als anerkannte Fach- und Bildungsinstanz für Beleuchtung kündigt IES in seinem IES-Fortschrittsbericht jährlich bedeutende neue Fortschritte bei Produkten, Forschung, Publikationen und Design-Tools für die Beleuchtungsbranche an. Die Annahme basiert auf einem unparteiischen Bewertungsverfahren, mit dem das Komitee jeden Beitrag auf Einzigartigkeit, Innovation und Bedeutung für die Beleuchtungsindustrie bewertet.

Die SunLike-Serie ist die weltweit erste LED, die Licht erzeugt, das dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt. Sie liefert natur-nahes Licht, das die bei herkömmlichen LEDs übliche blaue Lichtspitze senkt. Sie bieten Licht, das die Augen entlastet, den zirkadianen Rhythmus des Menschen stabil hält und die Farbklarheit der Objekte verbessert. Die im Juni 2017 eingeführten Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optische und Verbindungshalbleiter-Technologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R-Technologie kombiniert, um Licht zu erzeugen, das dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts entspricht.

Ergebnisse einer Studie des Bio-Informationslabors des Seoul National University Hospital aus dem Juli 2018 haben gezeigt, dass die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie Augenbeschwerden reduzieren und das Schlafverhalten verbessern können. Seoul Semiconductors LEDs der SunLike-Serie werden in Korea, den USA, Europa, China und Japan von Premium-Beleuchtungsherstellern eingesetzt und ermöglichen ein hochwertige, auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung für Anwendungen im Wohnbereich, als intelligente Schreibtischleuchten und als Leuchten in Büros, Hotels und öffentliche Einrichtungen.

Darüber hinaus sind die LEDs der SunLike-Serie die einzige 25 W-Einzellichtquelle weltweit, die vom Korea Testing Research Institute im vergangenen November das RG-1 Level Eye Safety Zertifikat erhalten hat. Dies ist das Sicherheitsniveau für Lichtquellen ohne photobiologische Gefahren.

"Es ist eine Ehre für die mit TRI-R ausgestatteten Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie im IES-Fortschrittsbericht 2018 als eine der wichtigsten Entwicklungen in der Kunst und Wissenschaft der Beleuchtung anerkannt zu werden, was zudem unsere Ausrichtung auf die Entwicklung leistungsstarker, wertschöpfender LED-Technologie anerkennt", sagte MinSu Son, Marketing Vice President von Seoul Semiconductor.

"Die Nachfrage nach natur-naher Beleuchtung steigt weiter, da sich Experten über die Bedeutung von hochwertigem Licht für die menschliche Gesundheit einig sind", fügte Son hinzu. "Wir haben die SunLike-Serie entwickelt, um Lichtplanern und -ingenieuren echte Vollspektrum-LEDs zur Verfügung zu stellen, die nicht nur die negativen Auswirkungen von künstlichem Licht auf die Gesundheit minimieren, sondern auch das Gesamterlebnis der Beleuchtung aktiv verbessern."

Im Mai wurden die LEDs der SunLike-Serie mit dem Edison Award 2018 der einflussreichen Nachrichtenseite EdisonReport als eines der "Top 10 MUST SEE Produkte" auf der Lightfair International Conference 2018 ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten die LEDs der SunLike-Serie im März dieses Jahres den Gold Award als Produkt des Jahres von der deutschen Fachzeitschrift Elektronik.

Die detaillierten Spezifikationen der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor finden Sie hier: http://www.seoulsemicon.com/en/technology/SunLike/

*TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, ist nach dem ursprünglichen Konzept als die "Beleuchtung, die für das menschliche Wohlergehen der Sonne am ähnlichsten ist" definiert. Das Spektrum des Sonnenlichts wird vom gleichen Unternehmen entwickelt und kann mit einer Technologie für eine weiße LED-Lichtquelle reproduziert werden.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für Automobile, allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, die mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.seoulsemicon.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

