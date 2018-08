Eine der größten Ängste unter Angestellten und Senioren besteht darin, dass einem im Ruhestand das Geld ausgeht. Diese Gefahr wird umso größer, je früher im Ruhestand der Markt einbricht. Wieso ausgerechnet dann? Nun, gehen wir mal davon aus, dass man rund 1 Million Euro angespart hat und direkt beginnt, davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nehmen wir ebenfalls an, dass man die 4 %-Regel anwendet, die als Standard-Jahresauszahlungsrate gilt, mit der man sich rund 40.000 Euro im Jahr genehmigt. Aber was ist, wenn der Markt crasht und der Wert des Portfolios gleich zu Beginn des Ruhestands 10 % an Wert verliert? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...