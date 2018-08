Jeder weiß, wie man an der Börse auf steigende Aktien setzt: Man kauft die entsprechenden Aktien einfach. Es gibt allerdings auch die weniger bekannte Möglichkeit, auf fallende Aktien zu setzen, und zwar per Leerverkauf. Das Wort war zuletzt zum Beispiel in aller Munde, als Elon Musk, der CEO von Tesla (WKN: A1CX3T) darüber nachdachte, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Mittlerweile hat Musk diese Idee aber bereits wieder verworfen, nachdem er Gespräche mit vielen Investoren Teslas geführt hatte. Ein Hauptargument von Musk für diese Idee war, dass Tesla als nicht gelistetes Unternehmen nicht mehr dem Einfluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...