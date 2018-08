An der Börse wechseln sich Phasen steigender und fallender Aktienkurse kontinuierlich ab. Dabei dauert ein Bullenmarkt durchschnittlich 8,2 Jahre. Fallende Phasen sind hingegen nach durchschnittlich 1,55 Jahren vorüber. Während sich Rückgänge meist sehr dynamisch vollziehen, finden die Anstiege häufig langsam statt. Somit liegt der aktuelle Bullenmarkt mit neun Jahren schon leicht über dem Durchschnitt. Es könnte also durchaus sein, dass die Kurse in der Zukunft auch wieder einmal fallen. Aktuell ist der deutsche Markt aus meiner Sicht einigermaßen fair bewertet und deutlich günstiger als der amerikanische. So liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...